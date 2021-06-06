Gara şehidi Vedat Kaya’nın ismi parkta yaşatılacak

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- GARA şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın ismi, memleketi Mardin’de 21 dönüm arazi üzerine kurulacak parka verilecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın ismini yaşatmak için, Nur Mahallesi’nde 21 bin metrekare alan üstünde yapılacak parkın arazisinde, incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, park için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılacağını belirterek, “Mardin genelinde yeşil alanlarımızın çoğaltılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bugün de burada bulunmamızın sebebi, Gara şehidi kardeşimizin adına nasip olursa park yapmak. Şehidimizin babası Şeyhmus amca, çok sevdiğimiz amcamız. Bu parkımız yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğünde olacak. İnşallah şehidimizin ismini vereceğiz. Proje çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Vedat kardeşimizin ismini, İnşallah buraya çok güzel şekilde vereceğiz. Ona layık, çok güzel bir park yapacağız” dedi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya ise, oğlunun isminin yaşatılması gurur verici olduğunu belirterek, “Sayın valime çok teşekkür ediyorum. Valimiz hep yanımızda. Gözüm sürekli parkın üstünde olacak. Ağaç dikerim, her şey yaparım. Onun ismini taşıyacak olması gurur vericidir” diye konuştu.

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