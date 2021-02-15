Gara şehidi Kaya, Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı

Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN/MARDİN, (DHA)- IRAK’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya (33), memleketi Mardin’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın cenazesi memleketi Mardin’e getirildi. Şehit polis memuru Kaya için Şakir Nuhoğlu Cami’nde tören düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan bazı aileler katıldı. Şehit polisin cenazesi ambulanstan alınarak musalla taşına konuldu. Burada edilen dua ve kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği’nde gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya, 24 Temmuz 2016’da Muş’tan kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin’e dönerken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şeyhmus Kaya da, 5 Eylül 2019’da HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başlamıştı.

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