Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu (2)

Gana, (DHA) – Gana parlamentosunda Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya döndü. Ordunun müdahalede bulunduğu meclis başkanlığı seçimini Alban Sumana Kingsford Bagbin seçildi.
Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti’nde 8’inci Parlamento Başkanlığı seçimlerinde arbede yaşandı.Yaşanan gerilim çatışmaya dönüştü. Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında Meclis Başkanı seçimi için Parlamento Katibi tarafından yürütülen gizli oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıktı.Oylama sırasında iktidardaki bir milletvekilinin sandığa el koymaya çalışması üzerine kaotik sahneler patlak verdi.
SANDIKLAR YUMRUKLANDI
Tartışmaların ardından çıkan arbedede milletvekilleri birbirlerine saldırdı, bazılarının ise seçim sandıklarını yumruklarını ve tekmeledikleri görüldü. İki partinin milletvekilleri arasında çıkan çatışmaya parlamento salonuna giren ordu müdahalede bulundu.
KARŞIT ADAY 3 FARKLI ÖNDE GÖSTERİLDİ İDDİASI
Ordunun müdahalede bulunduğu meclis başkanlığı seçimini Alban Sumana Kingsford Bagbin seçildi. Seçimde geçici olmayan sonuçlara göre, Ulusal Demokratik Kongresi (NDC) partisinin, adayı Alban Sumana Kingsford Bagbin’in meclis başkanlığı seçildiği ifade edildi. Öte yandan, çatışmanın Yeni Vatansever Parti’nin (NPP) adayı ve Parlamento Başkanı Prof. Aaron Mike Oquaye’nin önde gösterildiği iddiaları üzerine çıktığı ifade edildi. Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre’den milletvekili seçilen Kwame Twumasi Ampofo da, “Kanun ve düzen tamamen çöktü” ifadesini kullandı.
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz…
İZMİR (DHA)-KORONAVİRÜS vakalarında alınan önlemler ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla son günlerde ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen Medicana…
İSTANBUL, (DHA) - Hasköy Sahilde gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu’nda gençler için hayata…
İlkay DİKİCİ-Mertcan ÖZTÜRK /İSTANBUL, (DHA)- MARMARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmunoloji Bilim Dalı…
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, kaba inşaatı yeni biten boş binada kumar oynayan…
Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sabah saatlerinde, kesilmek için götürülürken kaçan inek, peşindekilere zor…