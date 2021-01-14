Gamze’yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sevgiliden ‘kendimi korumak isterken oldu’ savunması

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da Gamze Esgicioğlu’nun (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm’ün (25) yargılanmasına başlandı. Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis talep edilen Hasan Bölüm, Gamze Esgicioğlu’nun bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak isterken bıçağın yanlışlıkla Esgicioğlu’nun göğsüne saplandığını öne sürdü.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü’nden 2019 yılında mezun olan ve kentte bulunan bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020 günü saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’ndeki 4 katlı apartın 3’üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Hasan Bölüm tutuklandı. Gamze Esgicioğlu’na yapılan otopside, vücudunda bıçak izi belirlendi. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm’ün ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu, M.K.’nin ise ‘suç delillerini gizlemeye çalışmak’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.Y. ve İ.O.B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

Davanın ilk duruşması bugün Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Bölüm ile tutuksuz sanık M.G., Gamze Esgicioğlu’nun babası Mehmet Esgicioğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Hasan Bölüm, olay sırasında Gamze Esgicioğlu’nun kendisine bıçakla saldırdığını, kendisini korumak isterken bıçağın yanlışlıkla Gamze Esgicioğlu’nun göğsüne saplandığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık M.G. ise delilleri yok etmeye yönelik bir hareketinin olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti Hasan Bölüm’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

‘SANIĞIN HERHANGİ BİR PİŞMANLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL’

Duruşma sonrası Gamze Esgicioğlu ailesinin avukatı Fatih Durmaz, gazetecilere açıklamada bulundu. Fatih Durmaz, şöyle dedi:

“Olaydan sonra kızımızın üzerindeki kanlı elbiselerin çamaşır makinesinde yıkanmak istendiği, bir kısım kan lekelerinin olay mahallinden silinmeye çalışıldığı, hatta bir sanığın ifadesine göre ise olayda kullanılan bıçağın yıkanmak istendiği, bıçağın yıkandığı şeklinde suç delillerinin tamamen ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerin olduğu anlaşılıyor. Sanığın herhangi bir pişmanlığı söz konusu değil. Gayet olağan şekilde ve hazırlanmış şekilde gelmiş. O kendisini savunmaya inandırmış şekilde savunma yapıyor. Ama toplanan deliller ve diğer sanıkların anlatımı özellikle de bıçaklanma hadisesinin olmasıyla ambulansa haber verilen süre noktasında çok büyük bir çelişki var. Kızımız bıçaklandıktan sonra belki de 1- 1,5 saat ambulansa haber verilmiyor. Her iki sanık da bu noktada bir sorumluluk altında. Vaktinde haber verilmiş olsaydı belki de kızımız yaşıyor olabilirdi.”

Baba Mehmet Esgicioğlu da sanık Hasan Bölüm’ün en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Türk yargısına güveniyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” dedi.

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