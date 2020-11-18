Gamze’nin ölümüyle ilgili tutuklanan iki kardeşin ‘cinsel saldırı’ suçundan kaydı çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar’ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5’inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 3 şüpheliden Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşlerin, ‘cinsel saldırı’ suçundan poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Ankara’da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, geçen 7 Kasım günü, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza D0ğan ile irtibata geçti. Ardndan da iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

​Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar’ın otelde görüşmeye gittiği, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, H.G. ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden olay sırasında odada bulunduğu belirlenen Rıza Doğan ve Mehmet Doğan kardeşler ile ifadesinde gece odaya uğradığını söyleyen Mustafa Emre Demiral, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. H.G. ve E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘ÇIĞLIK SESİ GELDİ’

Gamze Açar’ın iş görüşmesi için irtibat kurduğu Rıza Doğan ifadesinde, alkol aldıktan sonra genç kız ile isteğiyle cinsel ilişkiye girdiklerini ileri sürerek, “İlişki sırasında ‘bana eroin bul’ dedi. Birden ilişkiye ara vererek, kıyafetlerini giydi. Oda iki gözlüydü. Ben öbür tarafa girdiğimde, balkonun kapasının açılma sesini duydum. Sonra çığlık sesi geldi. Balkona çıktığımda atladığını gördüm” dedi. Mehmet Doğan da ifadesinde alkol aldıktan sonra sızdığını, olup bitenleri görmediğini savundu. Mustafa Emre Demiral ise olay sırasında başka bir odada olduğunu ileri sürdü.

‘CİNSEL SALDIRI’ SUÇUNDAN KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken, Gamze Açar’ın tutuklu kardeşler Rıza Doğan ile Mehmet Doğan hakkında 5 Ekim 2019’da, İzmir Konak’ta 4 kişiyle birlikte karıştıkları bir olay sonrası ‘cinsel saldırı’, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu suçlardan İzmir Alsancak Polis Merkezi’nde ifadelerinin alındığı ve savcılığa sevk edildikleri belirlendi.

Açar’ın ölümüyle ilgili tutuklanan diğer şüpheli Mehmet Emre Demiral’in ise ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘uyuşturucu’ suçlarından poliste kaydı olduğu belirlendi.

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