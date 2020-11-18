Gamze’nin ölümüyle ilgili tutuklanan iki kardeşin ‘cinsel saldırı’ suçundan kaydı çıktı/ Ek fotoğraf

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yarın adaya gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan ve açılışı,...