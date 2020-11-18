Gamze’nin ölümüyle ilgili tutuklanan iki kardeşin ‘cinsel saldırı’ suçundan kaydı çıktı/ Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler Gamze’nin ölümüyle ilgili tutuklanan iki kardeşin ‘cinsel saldırı’ suçundan kaydı çıktı/ Ek...
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Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve...
Erzurum’da toprağın donduğu kış dönemi için 800 mezar kazılıyor
Turgay İPEK/ Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da kış döneminde hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düşerek toprağı kazılamayacak hale getimesi nedeniyle 800 mezar açılarak,...
KKTC’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı
Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yarın adaya gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan ve açılışı,...
Ankara’da çalıntı ve change oto operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, tamir edilemeyecek boyutta ağır hasarlı araçları, çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak sattığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.