Gamze’nin ölümünde anne ve baba ile 2 şüpheli adliyede (2)

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ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Bodrum’da Gamze Sakallıoğlu’nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden anne Turcen Sakallıoğlu (52), baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53), abla F.K. (27) ve sevgilisi olduğu iddia edilen R.K. (33) de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanırken, abla F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularına öfkeyle cevap veren baba Sakallıoğlu gazetecilere beddua ederken, anne Sakallıoğlu ise “Kızımı öldürmedim” diyerek tepki gösterdi. (DHA)

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-

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