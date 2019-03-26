Game of Thrones’un kızıl güzeli Sophie Turner, ailesi ve erkek arkadaşıyla çıktığı Miami tatilinde çılgınlar gibi eğlendi.
Game of Thrones dizisindeki ‘Sansa Stark’ karakteriyle tanınan 23 yaşındaki güzel yıldız Sophie Turner, ailesi ve erkek arkadaşıyla birlikte Miami sahillerinde görüntülendi.
Çekimleri tamamlanan Game of Thrones dizisinin yorgunluğunu atan Turner, nişanlısı Joe Jonas’ı öpücüklere boğarken, kameralara yakalandı.
Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle evlenen Priyanka Chopra ve Nick Jonas çiftinin özel yatındaydı.