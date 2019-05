Game of Thrones’daki Starbucks bardağının sırrı ortaya çıktı

Yeni sezonuyla izleyicisini ekrana kitleyen Game Of Thrones’un son bölümünde masanın üzerinde görülen kahve bardağı sosyal medyayı salladı.

Kimi kullanıcı unutulduğunu düşünse de kimisi reklam amacıyla kasıtlı bırakıldığını söyledi. İzleyicilere en iyi yanıt ise yapımcılardan geldi.

Milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen Game Of Thrones’ta yapılan hata sosyal medyayı salladı. Film setinde unutulan kahve bardağı seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Çoğu kullanıcı Starbucks bardağını reklam amaçlı bıraktığını kimi ise yanlışlıkla unutulduğunu savundu. Yaşanan bu olay, kısa süre içerisinde viral haline geldi.

Dizinin baş yapımcılarından Bernie Caulfield konu hakkındaki açıklamasında “Biliyorsunuz Westeros, ilk Starbucks’ın açıldığı yerdir” şeklinde bir şaka ile başlarken, bunun bir hata olduğunu kabul etmiş ve HBO’nun duruma müdahale edip etmeyeceğini bilmediğini belirtmişti. Beklenen adım atıldı ve Game Of Thrones’un dijital versiyonlarından bardak kaldırıldı. HBO Go gibi dijital servisler üzerinden Game Of Thrones 8. sezon 4. bölümü izleyenler artık bardağı görmüyorlar.

HBO kanalının sözcüsü, ‘reklam’ iddialarına karşı, bardağın set çalışanlarından birine ait bir latte olduğunu söyledi. Ayrıca, ‘Sahnede görülen latte hataydı’ diyen sözcü, kendilerine de espriyle yaklaşarak ‘Daenerys zaten bitki çayı sipariş etmişti’ ifadelerini kullandı. Baş yapımcı Bernie Caulfield, “Eğer bu buldukları en kötü şeyse, iyi bir durumdayız demektir” dedi.