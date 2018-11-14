Birinci sezonundan itibaren izleyenlerin büyük beğenisini kazanan Game of Thrones Sezon 8 2019 yılının Nisan ayında sevenleriyle buluşacak.

Dizinin sevilen oyuncusu Arya Stark’ı canlandıran Maisie Williams yaptığı açıklamada projenin 2018 Aralık ayında tamamlanacağını ve Game of Thrones Sezon 8 için Nisan ayında sevenleri ile buluşacağını söyledi.

Maisie Williams

Yeni sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak.

Özellikle montaj kısmının çok meşakatli olduğuna değinen Williams “yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz” sözleriyle duyurdu.

Kit Harington

Dünyanın en büyük dizisi olarak bilinen, Game of Thrones Nisan ayında final sezonunun yayınlanacağını dizide ki Jon Snow karakteri ile tanınan Kit Harington’da sosyal medya hesabından duyurmuştu.