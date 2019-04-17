11.2 C
Ankara
17 Nisan 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Game of Thrones kitaplarına ilgi yüzde 254 arttı
Tüm dünyada heyecanla beklenen Game of Thrones’un final sezonunun başlamasıyla diziyle ilgili ürünlerde talep patlaması yaşandığı duyuruldu.
Tüm dünyada heyecanla beklenen Game of Thrones’un final sezonunun başlamasıyla diziyle ilgili ürünlerde talep patlaması yaşandığı duyuruldu.
Kültür-Sanat Haberleri

Game of Thrones kitaplarına ilgi yüzde 254 arttı

Editör Editör

-

5
0

Tüm dünyada heyecanla beklenen Game of Thrones’un final sezonunun başlamasıyla diziyle ilgili ürünlerde talep patlaması yaşandığı duyuruldu.

Game of Thrones’un merakla beklenen 8’inci sezon 1’inci Bölümü, 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece Türkiye saatiyle 04.00’te yayınlandı. 14 Nisan Pazar gününden itibaren Game of Thrones ile ilgili en çok aranan ürün ise George R.R. Martin’in Taht Oyunları isimli kitabı oldu. Alışveriş yapanların yaş aralığını 16-40 olarak açıklayan Hepsiburada, en çok siparişin İstanbul’dan geldiğini belirtti.

“EN FAZLA SİPARİŞ İSTANBUL’DAN GELDİ”

Game of Thrones kitapları için en fazla talep sırasıyla İstanbul, Ankara ve Ordu’dan geldi. Bu üç günde satışa sunulan serinin kitapları arasında en çok satan ise; tüm serinin kitaplarının yer aldığı 9 kitaptan oluşan Game of Thrones seti oldu.

EN ÇOK STARK AİLESİNİN ÜRÜNLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Game of Thrones dünyasında yer alan Stark, Lannister, Baratheon gibi hanelerin özel tasarım tişörtlerine de talebin yoğun olduğunu belirten Hepsiburada, en çok Stark hanesinin t-shirtlerinin satıldığını açıkladı. Üzerinde kurt sembolü bulunan parlak siyah çelik yüzük, kolye ve kabartmalı anahtarlık da en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

Önceki İçerikYenimahalle’nin midi kızları Türkiye Şampiyonası’nda
Sonraki İçerikKamyon çekebilen yeni robot: SpotMini
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Köln Katedrali'nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, yangın hasarının henüz tam tespitinin yapılmadı

Notre Dame Katedrali’nin tamiri için yıllara ihtiyacımız var

Editör -
Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Köln Katedrali'nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, yangın hasarının henüz tam tespitinin yapılmadı
Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın da Pazartesi gecesi çıkan bir yangında hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için maddi yardım yapacağını söyledi.

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

Günümüzde birçok alanda kullanılan kök hücre tedavisi, ortopedi alanında da kullanıyor.

‘Kök hücre tedavisi ameliyatın alternatifi değildir’

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71