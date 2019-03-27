Galipken mağlup sayılma korkusu

31 Mart gecesine gidelim:

Cumhur İttifakı ülke genelinde belediye başkanlıklarının önemli bir bölümünü kazandı ama İstanbul ve Ankara’da kaybetti.

Böyle bir durumda kendini galip ilan etmesi mümkün mü?

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacakları kesin.

Ak Parti ve MHP sözcülerinin sık sık “beka sorunu”ndan bahsetmelerinin ardında galiba böyle bir hayal kırıklığına uğrama endişesi, dahası korkusu var.

Hatta, İstanbul ve Ankara’dan bırakınız ikisini de birinin kaybedilmesi bile Cumhur İttifakı’nda şok yaratabilir.

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Gelelim, Millet İttifakı’na…

İstanbul ve Ankara’yı kazanıp ülkenin diğer yerlerinde umduklarını bulamazlarsa emin olun büyük sevinç yaşayacak, Cumhur İttifakı’nı ağır bir yenilgiye uğrattıklarını söyleyecekler.

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Yani, öyle bir seçime giriyoruz ki, galiplerin mağlup, mağlupların galip sayılmaları işten bile değil.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Seçim gecesi başta parti liderleri olmak üzere milyonların gözü Doğu’nun, Güney Doğu’nun, İç Anadolu’nun, Trakya’nın, Karadeniz’in, Ege’nin, Akdeniz’in çoğu küçük kentlerinde olmayacak, İstanbul ve Ankara’ya odaklanacak.