Virüs salgını henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmamışken normalleşme yönünde bazı adımlar atılmasını erken buluyor, endişeyle karşılıyorum.

Şöyle ki:

1-Milyonlarca öğrencinin Haziran ayında liseye geçiş ve üniversiteye giriş için kapalı ortamlarda yarışacak olması salgına yeni bir ivme kazandırabilir.

2-Yine, üniversitelerde eğitimin Haziran’da başlayacak olması da erken alınmış bir karar olarak dikkat çekmektedir.

Söz konusu kararla milyonlarca öğrenci okullarda ve yurtlarda bir arada olacaktır ki bu da virüsün sevdiği bir tablo oluşturmak anlamına gelir.

3-Havalandırmanın doğal değil klimalar yoluyla sağlandığı ve aynı ortamı yüzlerce kişinin paylaştığı AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılacak olması da risklidir.

4-Aynı şekilde, berber ve kuaförlerin faaliyetlerine 11 Mayıs’tan itibaren izin çıkması da salgınla mücadelede sıkıntılar yaşatabilir.

Çünkü gerek berberlerde gerekse kuaförlerde sosyal mesafeyi koruyarak bulunmak mümkün değildir.

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Normalleşme paketinin olumlu tarafları da var kuşkusuz.

20 yaş altı ile 65 yaş üstüne haftanın bir günü birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilmesi, maske satışının fiyatlara üst sınır getirerek serbest bırakılması, taksilerdeki tek-çift plaka uygulamasının kaldırılması bunlar arasında sayılabilir.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Normalleşme yönünde atılan adımların kimi olumlu yanlarına karşın ciddi riskler taşıyan yanları da bulunmaktadır.