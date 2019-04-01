10 C
Ankara
1 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Galaxy S10'un en iyi 10 özelliği
Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?
Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?
Teknoloji Haberleri

Galaxy S10’un en iyi 10 özelliği

Editör Editör

-

4
0

Samsung’un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?

Samsung, Galaxy S10’un öne çıkan 10 özelliğini paylaştı. Dinamik AMOLED ekranından ultrasonik parmak izi tarayıcısına ve HDR10+ kayıt desteğinden 64 bit oyun desteğine kadar pek çok açıdan kullanıcısına yeni özellikler sunan Galaxy S10 serisi telefonlar, Türkiye’de telefon pazarına da girdi.

Şimdi isterseniz sözü çok uzatmadan sizi Galaxy S10’un öne çıkan 10 özelliğini anlatan infografikle baş başa bırakalım:

Önceki İçerikPRP yöntemi ile yumurtası olmayan kadınların çocuk sahibi olma şansı arttı
Sonraki İçerikZuckerberg’in Facebook paylaşımları yok oldu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?

Galaxy S10’un en iyi 10 özelliği

Editör -
Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?

PRP yöntemi ile yumurtası olmayan kadınların çocuk sahibi olma şansı arttı

Uçak kazası: Rus milyarder ve kızı uçaktaydı

Peru’da otobüs yandı: 20 ölü, 7 yaralı

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71