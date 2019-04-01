Galaxy S10’un en iyi 10 özelliği

Samsung’un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?
Samsung, Galaxy S10’un öne çıkan 10 özelliğini paylaştı. Dinamik AMOLED ekranından ultrasonik parmak izi tarayıcısına ve HDR10+ kayıt desteğinden 64 bit oyun desteğine kadar pek çok açıdan kullanıcısına yeni özellikler sunan Galaxy S10 serisi telefonlar, Türkiye’de telefon pazarına da girdi.
Şimdi isterseniz sözü çok uzatmadan sizi Galaxy S10’un öne çıkan 10 özelliğini anlatan infografikle baş başa bırakalım: