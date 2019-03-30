Galaxy Fold’un ekranı katlanırken görüntülendi

Samsung’un geçtiğimiz haftalarda dünyaya duyurduğu ilk esnek ekranlı telefonu Galaxy Fold, bu kez yeni bir test videosuyla gündeme geldi.

Son olarak Samsung, gelişmiş güvenilirlik laboratuvarlarında Galaxy Fold’u geniş kapsamlı testlere tabi tuttu. Bu dayanıklılık testlerinden birisi de Katlanma Testi oldu.

Katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor. Testin tamamlanması 1 hafta sürüyor. Samsung, yeni katlanabilir sonsuz ekranının ve menteşeli tasarımının dayanıklılığından emin olmak için böyle bir karar aldı.

Galaxy Fold’un katlanma testinden bir bölümü izlemek için aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.