0.2 C
Ankara
30 Mart 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Galaxy Fold'un ekranı katlanırken görüntülendi
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda dünyaya duyurduğu ilk esnek ekranlı telefonu Galaxy Fold, bu kez yeni bir test videosuyla gündeme geldi.
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda dünyaya duyurduğu ilk esnek ekranlı telefonu Galaxy Fold, bu kez yeni bir test videosuyla gündeme geldi.
Teknoloji Haberleri

Galaxy Fold’un ekranı katlanırken görüntülendi

Editör Editör

-

7
0

Samsung’un geçtiğimiz haftalarda dünyaya duyurduğu ilk esnek ekranlı telefonu Galaxy Fold, bu kez yeni bir test videosuyla gündeme geldi.

Son olarak Samsung, gelişmiş güvenilirlik laboratuvarlarında Galaxy Fold’u geniş kapsamlı testlere tabi tuttu. Bu dayanıklılık testlerinden birisi de Katlanma Testi oldu.

Katlanma testinde cihazlar 200 bin kez açılıp kapatılıyor. Bu rakam bir telefonun yaklaşık 5 yıl boyunca günde 100 defa açılıp kapatılmasına denk düşüyor. Testin tamamlanması 1 hafta sürüyor. Samsung, yeni katlanabilir sonsuz ekranının ve menteşeli tasarımının dayanıklılığından emin olmak için böyle bir karar aldı.

Galaxy Fold’un katlanma testinden bir bölümü izlemek için aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.

Önceki İçerikArap yatırımcıların gözü bu projede
Sonraki İçerikApple Watch ile neler yapabilirsiniz?
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başlar.

Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün!

Editör -
Yaşlanmanın ilk belirtileri göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başlar.

Apple Watch ile neler yapabilirsiniz?

Galaxy Fold’un ekranı katlanırken görüntülendi

Facebook’tan yeni şeffaflık uygulamaları

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71