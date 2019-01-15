Galatasaray’ın Portekiz’in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı’nda az sayıdaki taraftar ve kulüp yöneticileri tarafından karşılanan Marcao, geceyi geçirmek üzere konaklayacağı otele gitti.

Portekiz’in Lizbon şehrinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanındaki güvenlik görevlilerinin yoğun güvenlik tedbirleri almış olduğu Marcao’yu az sayıdaki Galatasaray taraftarı karşılarken, taraftarlar yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmeye çalıştı. Bu sırada Marcao yöneticilerin verdiği Galatasaray atkısıyla poz verdi. Sarı kırmızılı taraftarların alkışlarla sevgi gösterisinde bulunmuş olduğu Marcao kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sarı kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamış ve yeni aktarma dün eski ekibi Chaves ile son müsabakasını çıkmıştı. Bu sezon Chaves formasıyla 17’si lig olmak suretiyle 24 resmi maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, 3 gole imza attı.