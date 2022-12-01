Galatasaray’ın Rayo Vallecano ve Villareal maçları canlı yayınla D Smart ve GO’da 

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İstanbul DHA

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Galatasaray’ın oynayacağı tüm hazırlık maçları canlı yayınla D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.

Sarı Kırmızılıların hazırlık maçları serüveni 3 Aralık Cumartesi günü LaLiga takımlarından Rayo Vallecano ile oynayacağı maçla başlayacak. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşma, öncesi ve sonrası programlarla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyicilerle buluşacak.

Galatasaray’ın 6 Aralık Salı günü konuğu ise LaLiga’nın güçlü ekiplerinden Villarreal olacak. Salı akşamı saat 20.00’de Nef Stadyumunda oynanacak karşılaşma, öncesi ve sonrası özel programlarla yine D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek. Aykut Aydın’ın anlatacağı hazırlık maçlarına Orhan Uluca yorumlarıyla renk katacak.

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