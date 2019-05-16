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16 Mayıs 2019
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray maç sonrasında düzenlenen törenle 18'inci kez kupanın sahibi oldu.
Spor Gündemi ve HaberleriGalatasaray

Galatasaray’ın kupa sevinci

Editör Editör

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Akhisarspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray maç sonrasında düzenlenen törenle 18’inci kez kupanın sahibi oldu.

3-1 biten karşılaşmanın sonunda kupa töreni düzenlendi. İlk olarak müsabaka hakemi Suat Arslanboğa ve yardımcılarının madalyaları verildi. Ardından spor yazarları tarafından maçın adamı seçilen Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, plaketini aldı. Sonrasında seremoni alanına gelen futbolculara Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli ve federasyon yetkilileri tarafından madalyaları takdim edildi.

Daha sonra ise TFF Başkanı Güreli, Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Muslera’ya kupayı verdi. Kupanın havaya kaldırılması ile hem sarı kırmızılı futbolcular hem de tribünlerdeki binlerce taraftar büyük coşku yaşadı. Fotoğraf çekiminin ardından teknik direktör Fatih Terim de Ziraat Türkiye kupasını kaldırarak tribünleri selamladı. Seremoniye çıkmayan Akhisarsporlu oyuncular kupa töreninin ardından sahaya girerek Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti. Kupayı alan sarı kırmızılı futbolcular, saha içinde tur atarak sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

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