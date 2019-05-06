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6 Mayıs 2019
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Yazarlar

Galatasaray’ın ilk golü haksız

Cafer Külahlıoğlu Cafer Külahlıoğlu

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Süper Lig’de şampiyonluğu büyük ölçüde belirleyecek olan Galatasaray – Beşiktaş maçında Galatasaray’ın attığı ilk gol spor camiasında büyük tartışma yarattı. FOX TV Çalar saat programında İsmail Küçükkaya, “Hakem Beşiktaş’ı lime lime doğradı” dedi.

Ben de Galatasaray taraftarı olarak maçı izliyordum ki bizim Orhan Uğuroğlu’nun Tweet atarak hakemi “Hakem Beşiktaş’ı göz göre göre kıtır kıtır doğruyor…” diye eleştirdiğini gördüm.

Bu Tweet’ten sonra Galatasaray’ın golü geldi ki maçı Beşiktaş 2-0 kaybetti.
Eski Hakem Serdar Çakan’ı arayarak derbideki hakemleri değerlendirmesini istedim. Çakan şunları söyledi:

“Pazar günü oynanan derbinin öne çıkan pozisyonu birinci Galatasaray golünden önceki taç atışını hangi takımın yapacağı idi. Buradaki doğru karar atışı Beşiktaş takımının yapması olmalıydı, çünkü top Caner’in bacakları arasından temas olmadan geçmişti.

Ancak hakemler bu pozisyonda mütereddit kaldılar. Önce Bülent Yıldırım, sonrasında da yardımcısı atışı Galatasaray takımının yapmasına karar verdiler.

Karar hatalıydı ki Galatasaray’ın ilk golü haksız kazandı… Beşiktaşlıların morali ve mücadele gücü de bu yüzden kayboldu.
İkinci soru Var bunu düzeltebilir miydi?

Hayır düzeltemezdi. Çünkü kural düzenleyici kurul, IFAB düzenlediği konular arasına taç atışını almamıştır.

Bu sebeple hakemin Var’a danışması mümkün değildi. Ancak 4.hakem ya da yakın yardımcı hakem, kulaklıktan hakemi uyarabilirlerdi fakat onlarda bu karara destek vermediler.

Var’dan amaç takımların haklarının yenmemesi ve adaletin tecelli etmesidir. Aynı bizim YSK gibi.

Ancak nasıl YSK’ya baskı varsa Var’a da aynı baskıdan söz edebiliriz.

Var’daki Cüneyt Çakır kariyer olarak Bülent Yıldırım’ın çok üzerindedir. Yıldırım’ın Çakır’ın kararının dışına çıkması çok zor. Var da uluslararası düzenlemede duygusallığa yer olmamasına rağmen, maalesef ülkemizde bu uygulama farklı gerçekleşiyor.

Çakır, ilk goldeki hatalı karar için Yıldırım’ı uyarabilirdi ama yapmadı.

Aslında Var protokolüne göre bakılan pozisyonlar, gol, ofsayt, kartlar ve penaltı. Görüldüğü üzere taç atışı protokolde yok. İlerleyen zamanda aksayan yönlerin de protokole ekleneceği kesindir.”

Evet hakem hatası oldu ama ben samimi olarak şunu da söyleyeyim ki, hakem hataları olmasaydı da Galatasaray kazanırdı.

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Cafer Külahlıoğlu
Cafer Külahlıoğluhttps://sonsoz.com.tr
1973 yılında Flaş Ankara gazetesinde gazeteciliğe başladı. Günaydın Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, İktisat ve Ticaret Gazetesinde çalıştı. 30 yılı aşkın süredir gazetemizde.

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