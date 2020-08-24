Aydın'ın Efeler ilçesinde, silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybeden çiftçi Cihan Topal'a (38), Antalya'da çift kol nakli yapıldı. Nakil kollarıyla 10 yılı geride bırakan Topal, her işini kendi yapabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.