Galatasaray’ın resmi internet sitesinden Ozan Kabak ile ilgili yapılan açıklamada, “Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11’imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından VFB Stuttgart’ta devam edecek.

Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak’a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.” denildi.

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a aktarma olan genç futbolcu Ozan Kabak için resmi web sitesinden bir veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi web sitesinden yapılan paylaşım şu şekilde:

“2000 senesinin Mart ayında Ankara’da dünyaya gelen Ozan Muhammed Kabak, futbola ilk aşamasını 15 yaşlarındayken Kulübümüzde attı.

Gösterdiği performansla Galatasaray Futbol Akademisi’ndeki aşamaları çabucak yükselen Kabak, teknik direktörümüz Fatih Terim’in dikkatini çekmeyi başardı. 2018-2019 sezonu A Takımımızın, Süper Lig’deki ikinci karşılaşmasında Göztepe’ye karşı ilk defa kadroda yer aldı. Galatasaray formasıyla Süper Lig’de ilk müsabakasını ise Alanyaspor’a karşı oynayan genç futbolcu ilerleyen haftalarda ilk 11’de yer almayı başardı. ekibimizin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı bütün maçlarda kadroda yer alan Ozan Kabak, bu karşılaşmaların dördünde ilk 11’de formaya giydi.

Türkiye Milli Takımı forması için de 15 yaşından itibaren ter döken genç oyuncu, farklı alt yaş aşamalarında toplam 50 maçta formaya giyerek 13 gol attı. Hırvatistan’da 2017 senesinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nin tamamlanmasının sonrasında UEFA’nın resmi web sitesi uefa.com’un yayınladığı, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu sıralamasında yer aldı. Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11’imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya ekiplerinden VFB Stuttgart’ta devam edecek. hizmet ve katkılarından dolayı Ozan Kabak’a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.”