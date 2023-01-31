Galatasaray’da Van Aanholt ve Seferovic ile yollar ayrıldı

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Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt’u PSV’ye, bu sezon başında renklerine bağladığı Haris Seferovic’i ise Celta Vigo’ya gönderdi.

Dün Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, giden oyuncular konusunda hareketli saatler yaşıyor. Kış transfer penceresi bugün itibarıyla kapanacak Avrupa’da Hollanda’dan PSV ve İspanya’dan Celta Vigo, Galatasaray ile kontağa geçti.

PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve hem oyuncuyu hem de kulübü ikna ederek Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Van Aanholt, sağlık kontrollerinden geçmek için ailesiyle birlikte bugün İstanbul’dan ayrıldı.

Haris Seferovic için ise Celta Vigo teklifte bulundu. Kasımpaşa ile anlaşma aşamasında olan Galatasaray, Benfica’nın, oyuncunun İspanya’da forma giymesini istemesi nedeniyle rotayı Celta Vigo’ya çevirdi. Celta Vigo ile anlaşma sağlayan Seferovic de bugün İstanbul’dan ayrılacak.

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