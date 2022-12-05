Galatasaray’da Rashica ve Emre Taşdemir, takımdan ayrı çalıştı

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İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte Milot Rashica ve Emre Taşdemir, kendileri için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Soğuk algınlığını atlatan Fredrik Midtsjö hazırlanan program dahilinde çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın saat 20.00’de Nef Stadı’nda İspanyol ekibi Villarreal’i konuk edecek.

(FOTOĞRAFLI)