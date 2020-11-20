Galatasaray’da Kayserispor hazırlıkları

Süper Lig’in 9’uncu haftasında pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, pas oyunlarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlanırken, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavilerine devam edildi. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testleri pozitif çıkan beş futbolcunun da izolasyon, tedavi ve takip programları devam etti.

Galatasaray, yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.