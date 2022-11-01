Galatasaray’da derbi hazırlıkları devam etti

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OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında derbi maçta cumartesi günü saat 20.00’de sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Daha sonra 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışması yapan oyuncular, savunma hücum çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenmandan görüntüler

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