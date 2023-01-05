Galatasaray’da derbi hazırlıkları başladı

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İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde düz koşulara başladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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(FOTOĞRAFLI)