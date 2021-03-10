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Galatasaray’da Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini KAP’a bildirdi.

“Kulübün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle” şeklinde ifadelerin yer aldığı KAP açıklaması şöyle;

“Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda’nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. – Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp’ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda’nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.”

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Etiketler: BelhandaGalatasaraysözleşmesi tek taraflı feshedildi
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