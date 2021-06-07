Galatasaray’da başkan adayları için renk seçimi yapıldı

İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray Kulubü’nün olağan seçimli genel kurul toplantısında kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca 12-19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulaları için renk seçimi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşti.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın kürsüden yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk (5569), İbrahim Özdemir (7019), Eşref Hamamcıoğlu (7102), Burak Elmas (9320) ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulası ile yarışacak.”

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -