Galatasaray, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

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İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, Süper Lig’in 22’nci haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. antrenman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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