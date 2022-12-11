Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var

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“Yusuf Demir’den beklentimiz yüksek”

“Icardi, Arjantin’de kadroya alınmalıydı”

“Her hoca Ronaldo’yu ister”

Serhan TÜRK – ANTALYA, (DHA)

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Antalya’da yapılan kampta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buruk, sohbet toplantısında takımının performansı, futbolcularının bireysel değerlendirmesi, yabancı oyuncu kuralı, transfer gibi birçok önemli konuda açıklamada bulundu.

Teknik adam, kampa birçok genç oyuncuyu getirdiklerini ve bu oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek, “Sakatlık, milli takım, hastalık oldu. Birçok genç oyuncuyu kampa getirdik. Hepsinden çok memnunuz. Sakatlıklar olmasa da oynatacaktık. Akademiden ne kadar çok oyuncumuzun süre alması bizim için o kadar sevindirici. Geleceğimiz sağlam. Genç oyunculardan bir tane ilk 11 çıkabilir” şeklinde konuştu.

Süper Lig’in ilk bölümünde zorlu bir fikstürden çıktıklarını belirten Buruk, “Zorlu bir fikstürdü. Yeni bir takımız. Yönetimin gelişi, benim başlamam, oyuncuların gelişi geç oldu. Transferin son günü 5 transfer yaptık ama kafamızda hep kazanmak vardı. En üstte olabilmek önemliydi. Fikstür olarak da bizim için zordu. 8 deplasman, 5 iç saha maçı oynadık. İkinci yarı bizim için avantaj olacak. Puan olarak daha yükseğini alabilirdik ama araya başa baş girmemiz bizim için önemliydi. İlk 11’i, giren ve çıkanları, rotasyonları oturttuk. Geçen seneden elimizde bir kadro yok. Fenerbahçe’nin bir kadrosu vardı ve üzerine koydu. Trabzonspor bir değişime girdi. Biz yeni bir kadro oluşturduk. İlk 11’e baktığımızda geçen sezondan çok az oyuncu var” dedi.

Teknik adam, ligin ilk 14 haftalık fisktürlerinin “Hoca kovduran” fikstür olduğunu vurgulayarak, “İmzayı attığım ilk günden itibaren ‘Şampiyon olacağız. Hedefimiz şampiyonluk’ dedim. Galatasaray’ın şampiyonluktan başka hedefi olamaz. İlk başladığımızda az sayıda futbolcuyla antrenmanlara başladık. Kampa az oyuncuyla gittik. Takımı oluşturmak uzun bir süre aldık. Zor bir fikstür çektik. Açıklanan fikstür 14. haftaya kadar zordu. Bir arkadaşım, ‘Tam hoca kovduracak fikstür’ dedi. Hocaların hep korkular vardır. Bazen şampiyon oluyorsunuz ama ertesi sezon bırakıyorsunuz. Son senelerde bende ve Sergen hocada oldu. Son 3 şampiyonun 2 hocası bir sonraki sezon ayrıldı. Futbolda hiç dün yok. Her zaman bugün ve yarın var” diye konuştu.

Okan Buruk, ilk bölümün sonlarına doğru takımının performansının arttığını ifade ederek, “Bazı maçlarda bölüm bölüm iyi oynadık. Başakşehir maçında skordan bağımsız daha uzun süre iyi performans gösterdik. Skorun yanında oyunun hiçbir dakikasında önde baskıdan, pozisyona girmekten vazgeçmedik. Maçın sonuna kadar dinamizmimiz, hırsımız ve isteğimiz vardı. Alanyaspor maçında da 10 kişi kalana kadar iyiydik. Beşiktaş maçında 2-1’den sonra oyunu domine ettik. Kontrol ettiğimiz oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi ara oldu, oyuncular milli takımlara gitti, sakatlıklar oldu ama bıraktığımız yerdeki performansı en kısa zamanda yakalamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi’nin sakatlıklar veya izinleriyle sürekli gündeme getirildiğini söyledi.

Icardi’nin takımı sahiplenen bir futbolcu olduğunu vurgulayan Buruk, “Icardi hep gündeme geliyor. Her şey benim kontrolümde gelişiyor. Kontrolümün dışında olan bir şey yok. Sonuçta elimizde robotlar yok. Hepsinden aynı şeyi bekleyemeyiz. Önemli olan oyuncuları aramızda ve canlı tutmak. Bazısının özel hayatıyla ilgili, bazısının psikolojik problemi oluyor. Hepsini kabul edip, onlara doğru bir şekilde yaklaşarak onları takımın içinde tutmamız gerekiyor. İsim olarak en yüksek kariyere sahip oyuncular bizde. Hepsi iyi karakterler. Şanslı olduğum yan bu. Icardi de çok çalışkan bir oyuncu. Sakatlanmadan önce 5 gün çok iyi çalıştı. Bir topuk pası verirken arka adalede sorun oluştu. Karakter olarak arkadaşlarıyla iyi. Bazen dışarıdan oyuncular yanlış değerlendirilebiliyor. Takımı sahiplendi, seyirci ile çok yakın. Icardi buraya çok çabuk alıştı ama sakatlık yaşadı. Neden burada tedavi olmadığı konuşuluyor. Dünyada bu var. Bazı oyuncular sakatlandığında istediği yerde tedavi olmayı kontratlarına yazıyor. Her şey bizim kontrolümüzde. Bizim için önemli olan oyuncunun iyi dönmesi” dedi.

Buruk, “Icardi’nin kalmasını ister misiniz?” sorusu üzerine de, “Santrfor Galatasaray için çok önemli bir pozisyon. Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Şu anda yapılacak bir şey yok. Rashica ile de aynı ey oluyor. Onun da bizimle devam etmesini çok isteriz. Belki de devam edecek ama bu konular için erken” ifadelerini kullandı.

Teknik adam, İngiltere’nin Manchester United takımıyla sözleşmesini fesheden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu her teknik adamın isteyeceğini söyledi.

Dries Mertens ve Juan Mata’nın takıma ağabeylik yaptığını belirten Buruk, “Transfer döneminde oyuncularla ilgili bilgileri almıştık. Çalıştığımız Avrupalı bir şirket var. Karakter analiziyle ilgili raporlar aldık. Hem ben hem ekibimdekiler hem de kulübümüz çok çabuk birilerine ulaşabiliyoruz. Geçen seneki PSG ekibine ulaşıp Icardi’nin artı ve eksisini sorabiliyoruz. Mata ve Mertens, yaş ve karakter olarak hem çok iyi futbolcular hem de ağabeyler. Stadımızdan, seyircimizden, dışarıdaki coşkudan, futbol sevgisinden çok etkileniyorlar. Bu sahiplenmede etkili oluyor” diye konuştu.

Okan Buruk, “Ronaldo gibi bir ağabey de ister misiniz?” sorusuna, “Ne kadar iyi oyuncu olursa hocalar ister. Hocaların istemesi bitmez” yanıtını verdi.

“Galibiyet de mağlubiyeti de kendime yazmıyorum. Bu bir ekip işi” diyen Buruk, “Oynattığımız futbolcular çok iyi. Daha iyisini yapmaları lazım. ‘Bütün sorumluluğu ben aldım. Oyuncunun sorumluluğu yok.’ diyemezsiniz. Oyuncunun da sorumluluğu var. Oyuncularla ortak bir performans sergiliyoruz. Ben onları seçiyorum, çalıştırıyorum ve hazırlıyorum. Oyuncu da en iyi performansını vermek zorunda. Onu hazırlayan, sahaya koyan, sahada değişiklikleri yapan kişi ben ve ekibim. Kayserispor maçında istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Şanssız da bir maçtı. Maçın başında penaltı pozisyonu da vardı. Memnun kalmadığım, oyun olarak en kötü olduğumu karşılaşma Kayserispor maçıydı. Oyuncular kondisyonunu son haftalara doğru bulduğu için daha baskılı ve dominant oyun iyi bir şekilde ortaya çıktı. Son haftalarda önde baskımızı net bir şekilde yaptık” diye konuştu.

7-0 mağlup ettikleri maçtan sonra iyi arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile görüşüp görüşmediklerini sorulması üzerine Buruk, “Maç sonrasında konuşmadık ama sonuçta futbol bu. Herkes birbirini yenebiliyor. Başakşehir bu sene en iyi futbolu oynayan takımlardan biri. Avrupa’da başarılı oldular, az gol yediler. Genel olarak Emre’yi ve Başakşehir’i başarılı buluyorum. Emre hoca iyi işler yapıyorlar. Futbolun içinde bu tür skorlar var” dedi.

Tecrübeli teknik direktör, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Yusuf Demir’den beklentilerinin yüksel olduğunu söyledi.

Yusuf’un 18 yaşında Barcelona’ya transfer olduğunu diye getiren Buruk, “Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu. 18 yaşında Barcelona görmüş bir oyuncu. O yetenek var ki Barcelona’da forma giydi. Yusuf’u yeniden Barcelona’daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor. Bir dönem sakatlığı oldu. Birkaç maç ondan dolayı değerlendiremedik. Birkaç maçta yabancı oyuncu kuralından dolayı oynatamadık. Hazırlık maçları Yusuf için de iyi oldu” şeklinde konuştu.

Yabancı oyuncu kuralından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Buruk, “Türk futbolcularımızdan Kerem son maçta çok iyi bir oyun ortaya koydu. Abdülkerim geldiği zamana göre çok daha özgüvenli, rahat oynuyor. Takıma ağabeylik ve liderlik yapmaya başladı. Sol bekte Türk’e döndük. Kazımcan ve Emre orayı paylaşıyor. Rashica nasıl gelip formayı aldıysa Yusuf da aynı şekilde formayı alıp devam edebilir” diye konuştu.

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ın da önemli bir potansiyeli olduğuna değinerek, “Geçen sezon Barış’a yatırım yapıldı. İstekli, genç ve çok çalışan bir oyuncu. Zaman zaman istediklerini sahaya yansıtıyor. Daha kısa zamanda formayı almak istiyor. Bunun için daha fazla şey yapmaya çalışıyor. Ancak bu isteğinden dolayı hata yapabiliyor. Oyunun içinde kalması, daha çok topa dokunması gerekiyor. Potansiyeli, hızı, driplingi, kafa vuruşu ve şutu var. Gelişecek yanları da var. Yaşı çok genç. Barış çok çalışkan bir oyuncu. Bu eksik yanlarını kapatmak için her gün çalışacağız.” görüşünü paylaştı.

Hırvatistan, Arjantin, Fas ve Fransa’nın yarı finale kaldığı Dünya Kupası’ndaki favorisini açıklayan Buruk, “Fransa benim için ön plana çıkıyor” dedi.

Buruk, “Icardi, Aarjantin’de kadroya alınmalı mıydı?” sorusu üzerine, “Son maçlardaki Icardi’nin kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Arjantin’de net bir santrfor yok. Icardi’nin her zaman kadronun içinde olması gerektiğini düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Okan Buruk, yaklaşan ara transfer dönemiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Olimpik Lyon’da forma giyen Moussa Dembele ile ilgili Buruk, “Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var. Transferin başlamasına daha yaklaşık 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz. Transferle ilgili hazırlanıyoruz. Bir liste yapıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Bir liste yapıyoruz ama şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Transfer dönemine hazırlandıklarını belirten Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, “Her mevkiye hazırlık yapıyoruz. İkinci yarı çok daha yoğun ve çekişmeli geçecek. Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bizim de ilk 11’den bir oyuncu olmadığında yedek kulübesinden hiç soru işareti olmadan, düşünmeden bir oyuncu seçmemiz gerekiyor. Elimizde de geniş bir kadro var. Kullanamadığım birçok oyuncu var. Bu dönem ve hazırlık maçları bizim için ölçü olacak. Sol bekte Türk oyuncularla devam etmeyi düşünüyoruz. Çok geniş bir kadromuz var. Kalecilerle 33 kişilik bir kadromuz vardı. Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var. Ancak imkan olursa kadroyu güçlendirme adına düşünebiliriz. Her şey önümüzdeki ay belli olacak” şeklinde konuştu.

Okan Buruk, Onur Bulut, Samet Akaydın, Uğur Çiftçi, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Tüm maçları takip ettiriyoruz. Ancak şu anda net görüştüğümüz kimse yok. Onur ile ilgili haber çıkıyor ama bizim şu anda iki iyi sağ bekimiz var. Uğur ile de bir girişimimiz olmadı. Kerem’e, Yunus’a ve elimizdeki Türk oyunculara çok güveniyoruz. Kerem ve Yunus geçen sezon iyi oynadı, Galatasaray formasını hak ettiler. Her oyuncudan beklentimiz var. Çünkü kaliteleri çok yüksek. Zaman zaman bu performansı sergilediler, zaman zaman olmadı. Maçların iki oyuncu üzerinden değerlendirilmesine katılmıyorum. Bu bir takım oyunu. Takım iyi oldukça oyuncuların performansı da artar. Son maçta Kerem’in performansının artma nedeni yanındaki oyuncuların da iyi oynaması. Türk oyuncularıma çok güveniyorum. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca milli takımda da bazı mevkilerde oyuncu bulamıyorsunuz. Mesela sol bekte son olarak Ferdi geldi. O da 10 numaradan sol beke evrildi. Genel olarak ülke futbolunda bazı sıkıntılar var. Sol bek sıkıntılardan biri ama Kazımcan genç bir oyuncu. İleride daha iyi şeyler yapacak. Tüm oyuncuları seyrediyoruz. Belki ocak ayında bir tasarrufumuz olur. Rıdvan, Halil ve Deniz iyi oyuncu. Hepsini değerlendiriyoruz. Ocak ayında daha net bir şekilde ortaya çıkabilir ama şu anda bir görüşmemiz olmadı.”

Teknik adam, sezon başında takımda fazla süre alamadığını düşündüğü için ayrılan futbolcularla ilgili olarak da, “Sezon başında Emre Kılınç 3 kez gitmek istediğini söyledi. Son geldiğinde izin verdik. Emre Akbaba da aynı şekilde gitmek istedi. Oynamak istemeyi anlıyorum, saygı gösteriyorum. Ben de oynamıyordum ama Galatasaray’da kaldım. 1996’da ayağım kırıldıktan sonra oynamadığım çok zaman oldu. Orada hiç gitmeyi, başka bir yerde oynamayı düşünmedim. Burada kalıp savaştım. Galatasaray’da oynamak çok önemli ve değerli. Gidip başka takımda ilk 11 oynayacağı zaman daha fazla mutlu olacağını düşünene de bir şey diyemiyorsun” dedi.

Türk oyunculara süre vermeyi çok istediğini bildiren Buruk, kuralla ilgili, “Yabancı oyuncu kuralında bütün hocalar oyuncu değişikliklerinde zorlanıyor. Ben de Türk oyuncunun daha çok oynamasını isterim. Benim elimi ve kulübün elini daha çok rahatlatır ama oyuncu üretme sistemini oluşturmadan kulüpleri buna mecbur bırakmak bana yanlış geliyor. Türk futbolunda başarıyı rekabetin getireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit’in Galatasaray’ın başarısıyla morallendiğini söyledi.

Ciddi bir rahatsızlık atlatan ve takımın neşe kaynağı olan Ali Yiğit’in okulundan dolayı kampa gelemediğini belirten Buruk, “İki mağlubiyetimiz var. O da onun olmadığı maçlarda. Okulu devam ettiği için burada yok. Sağlığı iyi. Her şey yolunda. Kontrollerimiz devam ediyor. O da burada olmayı çok istiyordu. Burası ona da moral oluyor. Futbolu ve oyuncuları çok iyi biliyor. Bazen bize bir şeyler söylüyor. Mertens’i ilk o bana önermişti” dedi.

Oyuncular arasındaki gelir dağılımlarının takımları nasıl etkilediğiyle ilgili soru üzerine takımdaki dile getiren Buruk, “Yurt dışından gelen oyuncuya eski takımında kazandığını vermek zorundasınız. Elindeki Türk oyuncunun da yaptığı sözleşmedeki ücret zaman içinde değer kaybediyor. Bunda iyileştirmeler oluyor. Mutsuzluklar zaman zaman olabiliyor ama kulüpler de bütçelerini böyle dengeleyebiliyor. Herkes takımdaki tüm oyuncuların aynı parayı kazanmasını ister ama bu tür farklılıklar oluyor. Bence ana sorun yüksek para alıp takıma katkı sağlamayan oyuncuda. Yüksek para alıp katkı sağlayan oyuncuda hiçbir problem yok. O zaman diğer oyuncular da onu kabul ediyor. İyi maaş alıp takıma katkı vermeyen oyuncu olursa takımın dengesi gidiyor” ifadelerini kullandı.

Buruk, Süper Lig’de 8 Ocak 2023 Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini söyledi.

İki takımın da birbirini iyi tanıdığını vurgulayan teknik direktör, “Fenerbahçeli futbolcular ve ekip bizi ezberliyor, biz de onları ezberliyoruz. Rakiplerinizin de puan kaybetmesini bekliyorsunuz. Rakibimizin ne oynadığını görebiliyoruz. Fenerbahçe de çok değişiklik göstermiyor. Bir tane oyunu var ve onu oynuyor. Bizim de oynadığımız bir futbol var. İki takım da birbirini tanıyacak. Benim tavrım kadro istikrarından yana. İyi olan 11’in devam etmesini istiyorum. Her maç önemli ama rakibinizle oynadığınızda daha da önemli oluyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini herkes bekliyor. Umarım güzel ve kaliteli maç olur. Her maçı kazanmak istiyoruz. Yaklaşık 1 ay kaldı” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)