Galatasaray taraftarı dijital dünyada rekor kırdı

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ANKARA,(DHA) – Galatasaray, dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com’da 100 bin kullanıcı tarafından favori takımı seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp oldu.

Socios.com’dan yapılan açıklamaya göre, $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, dünya devlerini geride bıraktı. İçlerinde FC Barcelona, Atletico de Madrid, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal gibi kulüpler de bulunan 170’in üzerinde spor takımının yer aldığı uygulamada, Galatasaray taraftarları fark yarattı. 2019 yılında Socios.com ailesine katılarak Fan Token çıkaran ilk Türk takımı olan Galatasaray, $GAL Fan Token sahiplerine bugüne kadar birçok eşsiz deneyim ve ödüllerin kapılarını açtı. Sadece Türkiye içinde değil 70’ten fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren $GAL Fan Token sahibi taraftarlar bugüne kadar Dries Mertens’in forma numarası, Fernando Muslera’nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma dizaynı, ilk 11’in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada söz hakkı sahibi oldular.

1,8 milyondan fazla sporseverin yer aldığı uygulama içerisinde $GAL Fan Token sahipleri sadece takımları adına karar vermedi, birbirinden değerli ödüller ve unutulmaz deneyimlerin de sahibi oldular. UEFA Kupası’nın yıldönümünde efsanelerle tanıştılar. Galatasaray’ın iç saha maçlarında VIP biletler ve locada maç izleme hakkı elde ettiler.

MERTENS’İN FORMA NUMARASI 76 FARKLI ÜLKEDEN OYLANMIŞTI

Socios.com ile Galatasaray Kulübü, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlara seçtirmişti. Türkiye’nin haricinde 75 farklı ülkeden de sarı-kırmızılı taraftarlar, 10, 16 ve 21 forma numaraları arasından 10 numarayı tercih etmiş, 24 saat süren oylamaya binlerce taraftar katılmıştı.