Galatasaray savunma ve hücum çalıştı

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İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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(FOTOĞRAFLI)