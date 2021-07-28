- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Galatasaray-PSV Eindhoven (EK FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Müteahhit, ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, müteahhit Özkan S. (50), ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Üç Kuyular Mevkii'nde meydana geldi....
‘Aşının erkek üreme sistemine ve kadın yumurta hücrelerine yan etkisi yok’
Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, koronavirüs aşılarının erkek üreme sistemi üzerine, kadın yumurtalıkları ve yumurta hücreleri...
Eski damat ve ailesinin 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı...
GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, İbrahim Gül’ün ailesiyle birlikte, boşandığı eşinin evine giderek eski kayınpederi Süleyman Olgun’u öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı olay sonrasının görüntüleri ortaya...