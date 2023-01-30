Galatasaray Nusaybin Spor Okulları öğrencilerinden Adnan Polat’a ziyaret

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İSTANBUL, (DHA) – Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, 2009 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği Galatasaray Nusaybin Spor Okulları’nda eğitim gören öğrenciler ile buluştu. Proje Koordinatörü Şehmus Ak’ın da eşlik ettiği buluşmaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin Polat Holding’de ağırlandığı etkinlikte konuşan Adnan Polat, “Galatasaray Spor Kulübü’nün en eski ikinci okulu olan Galatasaray Nusaybin Spor Okulları’nın öğrencilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2009 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Galatasaray Nusaybin Spor Okulları kurulduğu günden bugüne kadar 14 yılda toplam 6 bin 200 çocuğa eğitim verdi. Nusaybinli dört öğrenciyi Galatasaray’ın altyapısına kazandırdı. Şu anda 800 öğrencimiz var. Galatasaray Nusaybin Spor Okulları yalnızca spor alanında değil çocuklarımızın sosyal yönden gelişmeleri adına müzik gibi diğer bölümlerde de gelişim imkanını sunuyor. Sadece Nusaybin değil, Güneydoğu Anadolu’daki diğer ilçelerimizde de çocuklarımızın sosyal gelişimlerini desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu amaçla ilk etapta Nusaybin’e çocuklar için kapalı spor salonu ve futbol sahaları kurmak için düğmeye bastık. Bu başarıda emeği geçen tüm eğitmenlerimizi ve okul yöneticilerini kutluyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)