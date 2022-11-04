Galatasaray Nef – Tofaş: 90-76

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Alper Özgök

GALATASARAY NEF: Bost 15, Dylan Ennis 23, Göksenin Köksal 15, Sadık Emir Kabaca 13, Mahir Ağva, Morgan 6, Angola 2, Caloiaro 13, Yunus Emre Sonsırma 3, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, Gray 14, Milaknis 3, Thompson 12, Toure 21, Tyler Ennis 12, Emre Tanışan 10, Mustafa Kurtuldum 2

1’İNCİ PERİYOT: 24-12

İLK YARI: 42-32

3’ÜNCÜ PERİYOT: 68-58

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6’ncı hafta karşılaşmasında Tofaş’ı sahasında 90-76 mağlup ederek bu sezonki 2’nci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dylan Ennis kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; konuk ekip Tofaş’ta Boubacar Toure’nin 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

(FOTOĞRAFLI)