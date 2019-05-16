Galatasaray – Medipol Başakşehir maçı Cüneyt Çakır’ın!

Spor Toto Süper Lig’de 33’üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor – Beşiktaş maçında ise Fırat Aydınus görev alacak.
Haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
- 17 MAYIS CUMA
- 20:30 Kasımpaşa – Atiker Konyaspor: KORAY GENÇERLER
- 18 MAYIS CUMARTESİ
- 19:00 Antalyaspor – Evkur Yeni Malatyaspor: ARDA KARDEŞLER
- 19:00 Trabzonspor – Beşiktaş: FIRAT AYDINUS
- 19 MAYIS PAZAR
- 16:00 Akhisarspor – İstikbal Mobilya Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
- 16:00 Bursaspor – Göztepe: METE KALKAVAN
- 19:00 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor: ZORBAY KÜÇÜK
- 19:00 Galatasaray – Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR
- 20 MAYIS PAZARTESİ
- 20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA
- 20:00 MKE Ankaragücü- Demir Grup Sivasspor: HÜSEYİN GÖÇEK