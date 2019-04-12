Galatasaray, Linnes’in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes’in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Martin Linnes’in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Linnes’in sezon başına 1.4 milyon Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü’nden KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes’in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir” ifadeleri yer aldı.