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12 Nisan 2019
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Galatasaray Kulübü, Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Galatasaray Kulübü, Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Spor Gündemi ve HaberleriGalatasaray

Galatasaray, Linnes’in sözleşmesini uzattı

Editör Editör

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Galatasaray Kulübü, Norveçli bek oyuncusu Martin Linnes’in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Sarı kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Martin Linnes’in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Linnes’in sezon başına 1.4 milyon Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü’nden KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes’in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir” ifadeleri yer aldı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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