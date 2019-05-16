22.3 C
Ankara
16 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Galatasaray Galatasaray lige döndü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Gündemi ve HaberleriGalatasaray

Galatasaray lige döndü

Editör Editör

-

5
0

Akhisarspor’u 3-1 mağlup ederek 57’nci Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray , Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan kupa finaline ilk 11’de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada koşu çalışmaları yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikÖzgürlüğe Kalkan Vapur
19 Mayıs 1919
Sonraki İçerikGalatasaray – Medipol Başakşehir maçı Cüneyt Çakır’ın!
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

Editör -
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, “Aşırı tuzlu yemeklerimiz, bir de tadına bakmadan bu yemeklere ekstra tuz eklememiz yüksek tansiyona neden oluyor.

ABD’de helikopter nehre düştü

Çin’de bina çöktü

Akıllı baston görme engelli kullanıcılarla buluştu

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Galatasaray – Medipol Başakşehir maçı Cüneyt Çakır’ın!

Editör -
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Ramil Guliyev , Elmas Lig’de piste çıkacak

Editör -
Çin'in Şanghay kentinde 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan 2019 Elmas Lig sezonunun ikinci müsabakasında Türkiye'den üç isim sahne alacak.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

EuroLeague’de Final Four heyecanı başlıyor!

Editör -
Türk basketbol tarihinde bir ilkin yaşanacağı Turkish Airlines EuroLeague Final Four heyecanı yarın başlıyor.
Devamını Oku
Galatasaray

Galatasaray’ın kupa sevinci

Editör -
Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray maç sonrasında düzenlenen törenle 18'inci kez kupanın sahibi oldu.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71