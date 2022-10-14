Galatasaray, Kayserispor maçına hazır

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İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bugün öğleden sonra Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

(FOTOĞRAFLI)