Galatasaray kafilesi Kayseri’ye geldi

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İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri’ye geldi.

Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 18:20’de havayolu ile Kayseri’ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbolcuların havalimanından çıkışı,

-Taraftar görüntüsü,

-Takım otobüsünün havalimanından ayrılışı

(FOTOĞRAFLI)