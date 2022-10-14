Galatasaray kafilesi Kayseri’ye geldi

- Reklam -
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yarın Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri’ye geldi.
Galatasaray, yarın konuk olacağı Yukatel Kayserispor maçı için saat 18:20’de havayolu ile Kayseri’ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlarve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Futbolcuların havalimanından çıkışı,
-Taraftar görüntüsü,
-Takım otobüsünün havalimanından ayrılışı
(FOTOĞRAFLI)
- Reklam -