Galatasaray HDI Sigorta – VakıfBank : 2-3 

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İSTANBUL, (DHA) –
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül
GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Anthi Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Derya Cebecioğlu, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Kara Bajema
SETLER: 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15
SET SÜRELERİ: 21’, 24’, 22’, 23’, 17’
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 10’uncu hafta açılış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta’yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek bu sezonki 9’uncu galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise ligdeki 4’üncü mağlubiyetini aldı.
(FOTOĞRAFLI)
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