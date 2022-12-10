Galatasaray HDI Sigorta – VakıfBank : 2-3 

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İSTANBUL, (DHA) –

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Anthi Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Derya Cebecioğlu, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Kara Bajema

SETLER: 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15

SET SÜRELERİ: 21’, 24’, 22’, 23’, 17’

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 10’uncu hafta açılış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta’yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek bu sezonki 9’uncu galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise ligdeki 4’üncü mağlubiyetini aldı.

(FOTOĞRAFLI)