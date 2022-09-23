Galatasaray HDI Sigorta – Develi Belediyespor: 3-0

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İZMİR, (DHA)- Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley C Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takım, 3 sette de 25-22’lik üstünlük sağladı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ’yi 3-2 mağlup etti. İlk 2’nin çeyrek finale yükseleceği grupta yarın aynı salonda saat 15.00’te Hekimoğlu-Galatasaray, 17.30’da Develi-Cizre müsabakaları oynanacak.

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