Galatasaray, hazırlık maçında Toulouse’u mağlup etti

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Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) – Galatasaray, Antalya’daki son hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Merdan Stadı’nda Galatasaray, hazırlık maçında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleye; Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis 11’iyle sahaya çıktı. Mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 45+4’üncü dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 60’ıncı dakikada serbest vuruştan Dries Mertens kaydederken, Toulouse’un tek sayısı 41’inci dakikada Rasmus Nicolaisen’den geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Karşılaşmanın özet görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)