Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı

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İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla GMG Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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(FOTOĞRAFLI)