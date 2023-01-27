Galatasaray, Giresunspor maçına hazır

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İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00’da deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak.

(FOTOĞRAFLI)

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