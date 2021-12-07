Galatasaray – Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)

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Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı
Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, hırsızlık için bir eve giren şüpheli, sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen polisler tarafından yakalandı. Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde...
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