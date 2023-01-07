Galatasaray derbi hazırlıklarını tamamladı

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İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken Kazımcan Karataş kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak.

(FOTOĞRAFLI)

