Galatasaray, çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü

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İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sabah iki grup halinde salonda kuvvet çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan günün ikinci antrenman ise dinamik ısınma ile başladı. Ardından top kapma-pas çalışması yapan futbolcular, devam eden bölümde dar alanda oyunlar oynadı. Interval koşulların da yapıldığı antrenman 9’a 9 oyun ile sona erdi. Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncular antrenmanda yer almadı. Öte yandan Atalay Babacan’ın doğum günü pasta eşliğinde kutlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)