Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. İdman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 13’üncü haftasında yarın saat 20.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Beşiktaş’ı ağırlayacak.

(FOTOĞRAFLI)