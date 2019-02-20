Galatasaray, Portekiz’in Benfica takımıyla karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-1 kazanan Benfica Galatasaray karşısında.

Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında Portekiz takımı Benfica ile mücadele edecek. İlk maçı 2-1 kazanan Benfica Galatasaray maçı ne zaman? İşte büyük mücadele hakkında merak edilenler…

GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Benfica arasında gerçekleşecek mücadele, 21 Şubat Perşembe günü 23:00’da. Karşılaşma, BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.